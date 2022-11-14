وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبى لمركز التحكم الآلى لجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضح شاكر أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء وتطوير عدد (47) مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيا على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى فى البلاد بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.

ويجرى إنشاء وتطوير مراكز التحكم وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية، جميعها مدعومة بنظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS) الذى يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادا على البيانات.

وتساهم مراكز التحكم الآلية فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 3،200 طن سنويا تقريبا لكل مركز يتم إنشاؤه مما يعمل على تقليل الآثر البيئى وتعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفقد الفنى بنسبة 5% وتقليل الإنتاج من الكهرباء بنسبة 2% تقريبا.

وانتهى تنفيذ المرحلة الأولى بمركز التحكم الآلى بشرم الشيخ وجارى العمل على انهاء المراحل التنفيذية لـ4 مراكز تحكم آلى تم تشغيلها بالفعل وهى مراكز القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقى و6 أكتوبر بتكلفة تبلغ 4.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد فى 3.900 موقع من مواقع شبكة توزيع الكهرباء والتى تشمل الأكشاك الكهربائية ونقاط التوزيع والمحطات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تم توقيع شهادة إتمام المشروع لمراكز التحكم الآلى فى منطقة شرق القاهرة (القاهرة الجديدة ومدينة نصر) ومدينة 6 أكتوبر وجارى العمل فى المراحل النهائية (التشغيل التجريبى) قبل التسليم النهائى للمشروع.

وحرصا على دعم الكوادر البشرية المسئولة عن مراكز التحكم الآلى، دربت شنايدر إلكتريك مختلف الكوادر الفنية من شركات التوزيع المعنية بتشغيل المركز لضمان استمرارية العمل والجودة المقدمة.

ويأتى تطوير مراكز التحكم الآلى فى إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك لإنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتوزيع فى جميع أنحاء الجمهورية مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxureGrid ونظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS). وبفضل حلول وتكنولوجيا شنايدر إلكتريك وعمليات الإحلال والتجديد، يمكن لكل مركز من المراكز التى تم تطويرها بالفعل الآن أن يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادا على البيانات، وبالتالى تحسين استخدامات الطاقة وتقليل زمن الأعطال والهدر عبر الشبكة، والتوزيع الذكى للكهرباء وتخطيط الأحمال المستقبلية طبقا لاحتياجات كل منطقة من المناطق المستفيدة من المركز بالإضافة إلى إمكانية إجراء الصيانة التنبؤية مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.

ويعد مركز التحكم الآلى فى شرم الشيخ هو الخامس من نوعه فى إطار هذه الخطة والأول الذى يتم تحديثه بحلول شنايدر إلكتريك خارج القاهرة الكبرى. ويخدم المركز الجديد جميع مدن محافظة جنوب سيناء.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء وشركة شنايدر اليكتريك حيث تساهم الشركة فى العديد من مشروعات القطاع.

من جهته، قال سباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربى: "شهد مؤتمر المناخ منذ انطلاقه الأسبوع الماضى سلسلة من الافتتاحات والفعاليات الهامة والمشروعات المشتركة بالتعاون بين شنايدر إلكتريك وشركائها فى مصر، وهو ما يؤكد قوة علاقاتنا مع الحكومة المصرية وجميع شركائنا فى هذا السوق المحورى الهام. واليوم يأتى افتتاح مركز التحكم الآلى وتوزيع الطاقة والذى شرفه معالى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ليمثل إضافة جديدة لمشروعنا الطموح بالتعاون مع الوزارة لتطوير مراكز التحكم اعتمادا على أحدث تطبيقات وحلول شنايدر إلكتريك المتخصصة فى هذا المجال."

وأضاف المهندس محمد السطوحى، نائب رئيس الشركة لمشروع مراكز التحكم والتصدير: "يمثل مشروع تطوير مراكز التحكم الآلى واحدا من أهم المشروعات التى تساهم فيها شنايدر إلكتريك فى مصر حاليا. يتم المشروع بنظام التنفيذ السريع Fast Track لتصبح هذه المراكز قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الكهرباء وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مما يسهم فى تحقيق الاستدامة وأن هذا المركز هو الأول من نوعه المزود بشواحن EVlink الخاصة بشنايدر إلكتريك لشحن السيارات الكهربائيه للتماشى مع المتطلبات البيئية لمدينة شرم الشيخ. فى الوقت نفسه تحفز هذه المراكز الصناعة المحلية فى قطاع المنتجات الكهربائية بشكل كبير، خاصة وأن نسبة المكون المحلى فى مراكز التحكم الآلى والتوزيع ستصل إلى ما يقرب من 50% فى المرحلة الثانية من المشروع".

وبالإضافة إلى الافتتاح التجريبى لمركز التحكم الآلى بمدينة شرم الشيخ، أعلنت شنايدر إلكتريك عن إطلاق عدد من المبادرات تزامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وعلى رأسها افتتاح مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة بمدينه شرم الشيخ، مسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة "الملك سلمان" الدولية بجنوب سيناء، وتوفير شواحن EVlink للسيارات الكهربائية.

وحضر مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كل من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة والمهندس جابر الدسوقى-رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من كبار المسئولين فى الوزارة ومسئولى شركة شنايدر إلكتريك بقيادة سباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربى والمهندس محمد سطوحى، نائب رئيس الشركة لمشروع مراكز التحكم والتصدير.