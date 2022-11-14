انت الان تتابع خبر مبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة.. كرتونة البيض بـ 70 جنيهاً تفاصيلها كاملة هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالتأكيد على إنه تم عقد لقاء، وهو الذي اجتمع فيه رئيس الوزراء المحافظين، وهو الذي جاء لضبط الأسعار في الأسواق، وأضاف أيضاً أن محافظة الإسكندرية كانت في وقت سابق تفعل هذه المبادرة.

خفض أسعار السلع

وظهر محافظ الإسكندرية في مداخلة هاتفية في برنامج صباحك مصري، وهو الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر 2″، قائلاً “أنه يوجد لقاء تم إلقائه على كل المسئولين عن سلاسل محلات كبيرة للترتيب معهم لخفض الأسعار الخاصة بالمنتجات إلى أقل سعر”.

وأضاف الشريف في مداخلة قائلاً ” المطلوب من التجار تخفيض الأسعار حتى لو خسرنا في السلع الأساسية مقابل الكسب في السلع الترفيهية، وخفضنا كرتونة البيض لـ 70 جنيهاً بنسبة 15 % تخفيض، وخفضنا كيلو الفراخ لـ 63 جنيها ونصف، وخفضنا سعر المكرونات بأنواعها لـ 12 جنيهاً بنسبة تخفيض 20 %%”.

وختم قائلاً “المحافظة توفر كافة الخضروات بسعر أقل 10 %، وهذه الأماكن متوفرة في عدد 190 محال كبير في سلاسل محلات إسكندرية، وذلك بداية من الغد”.