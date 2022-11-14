انت الان تتابع خبر رسوم تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة .. القوى العاملة تحسم أمر فرضها على المواطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة القوى العاملة، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وذلك تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيهوأوضحت القوى العاملة في بيان مشترك مع المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنها لم تقوم بإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.

وأشارت الوزارة أن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم، وأن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة