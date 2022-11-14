خلال اجتماعه بوزير الأثار.. الرئيس يتابع متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:32 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تذخر به مصر، من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الامر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.