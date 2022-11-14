وزير التعليم العالى يبحث مع سفير كازاخستان آليات التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان آليات التعاون المشترك فى مجالات التبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئات التدريس، وتبادل الخبرات بين جامعات مصر وكازاخستان فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وزيادة أعداد المنح المقدمة بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقية تعاون جديدة بين الطرفين، فضلًا عن مناقشة التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها فى كازاخستان، حيث أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات بين الوكالتين، والاستفادة من التجربة الكازاخية فى مجال علوم الفضاء والتى تتميز بها كازاخستان.

وناقش الاجتماع إمكانية تقديم الدعم من قبل خبراء الآثار والترميم بالجامعات المصرية للجانب الكازاخى؛ بهدف المساهمة فى ترميم الآثار والعمارة القديمة فى كازاخستان، فضلًا عن مناقشة التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم التكنولوجى، حيث أشار "عاشور" إلى أننا لدينا عشر جامعات تكنولوجية تغطى معظم مناطق الجمهورية، تُسهم فى تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى بمصر بما ينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكازاخستان علاقات إستراتيجية وطيدة ومتميزة، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة فى كافة المجالات، وذلك فى ضوء الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد السفير، بدور مصر الريادى فى مجال التعليم العالى، وكذلك بمستوى العلاقات التى تربط بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، مثمنا كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى مصر.

ووجه السفير الكازاخى الدعوة للوزير للمشاركة فى فعاليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا المزمع عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت إشراف منظمة التعاون الإسلامى، حيث سيتضمن المؤتمر مناقشة وضع معايير جديدة لتطوير التعليم الجامعى.

وفى ضوء احتفالات جمهورية كازاخستان بذكرى مرور 800 عام على ميلاد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس والذى تعود أصوله إلى كازاخستان فى آسيا الوسطى، أكد السفير الكازاخى على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها فى كازاخستان؛ للاستفادة من خبرات أساتذة مادة التاريخ بالجامعات المصرية فى إحياء تلك الذكرى الهامة.