وبدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية، تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أى مهام توكل إليها.
كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية، الذى يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية والذكرى التاسعة والأربعون لعيد القوات الجوية، واستمع الوفد لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية، كما استعرض عدد من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973.
أعقبها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، وتعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدنى والعسكرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، وشاهد الوفد تنفيذ بيانا عمليا أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق جميع المهام الموكلة إليه بكفاءة واقتدار.
فيما أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.
كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين على أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية وتثقيفية للملحقين العسكريين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.