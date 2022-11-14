قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.. إزاى تشترى سيارة؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أجاب مجلس الوزراء عن عددٍ من التساؤلات، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





ويجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن الذى يرغب في استراد سيارة، وتشمل: أن يكون مصريا وتخطى الـ 16 عاما، وأن يتمتع بإقامة قانونية سارية فى الخارج، وأن يكون لديه حساب بنكى ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر. وووفق بيان مجلس الوزراء، فليس هناك فى القانون اشتراط بحظر بيع السيارة، كما يمكن للمواطن شراء سيارة مستعملة أو جديدة حسب الرغبة، كما يحظر استيراد سيارات ذات مواصفات غير مسموح بترخيصها.

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