طارق الملا يؤكد ضرورة توفير الطاقة اللازمة للحياة للتنمية بطرق صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، مواصلة العمل على تأمين إمدادات الطاقة مع تقليل الانبعاثات الكربونية من أجل مناخ أكثر حيادية، مشيرا إلى أن العالم سيستمر فى الحاجة للطاقة لتحقيق النمو الاقتصادى، وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة للتنمية بطرق مسئولة صديقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ.





وقال الملا، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مؤتمر "COP 27"، إن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه فى تحول الطاقة حيث يتحتم عليها أن تكون جزءًا من الحل كما كانت جزءً من المشكلة، مشيرا إلى أن شركات البترول والغاز بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أنه فى ظل التحديات الخاصة بأزمة الطاقة العالمية، كان من الضرورى أن يخصص مؤتمر المناخ يوما خاصا بـ "إزالة الكربون" بهدف التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وقال: "هدفنا هو تأمين الإمدادات وتقليل الانبعاثات، وسنواصل العمل على ذلك حتى تتسلم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 فى العام القادم، وما تم تحقيقه وانجازه فى العام الحالى سنواصل العمل عليه فى قمة 2023".

وأشار إلى أن النجاح الباهر لقمة "COP 27" منذ انطلاقها يؤكد قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الضخمة، حيث نجحنا فى تمثيل قوى للقارة الافريقية خلال هذا الحدث.

وأكد أن التغير المناخى واقع لا يمكن انكاره يتزامن مع تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية، مشيراً إلى أن تبعات التغير المناخى أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها شخص بمفرده، لذا ينبغى تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعين الحكومى والخاص.