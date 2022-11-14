برعاية شيخ الأزهر.. غدا انطلاق مؤتمر شريعة أسيوط حول دور المؤسسات في الحفاظ على القيم المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - تنطلق غدًا الثلاثاء، أعمال مؤتمر كلية الشريعة والقانون بأسيوط، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح بهيج العواري، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: «دور المؤسسات: الدينية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية في الحفاظ على القيم المجتمعية» في الفترة من 15 إلى 16نوفمبر 2022م بمقر كلية اللغة العربية بأسيوط، مشيرا أن المؤتمر يهدف إلى تعريف المؤسسات ورجال الأعمال بواجباتهم نحو بلادهم ومجتمعاتهم، وبخاصة في حالات الكوارث والأوبئة، ويتضمن التعريف بالقيم المجتمعية وأهميتها، وتذكير المؤسسات المعنية بواجبها في حفظ وحماية القيم المجتمعية، والتذكير بتردي القيم المجتمعية وخطورة ذلك، وتقوية شعور الأفراد بالانتماء للوطن، ودفع المجتمعات إلى التمسك بهويتها وقيمها المجتمعية، وإبراز جهود بعض المؤسسات في الحفاظ على القيم، ودعم دور الدولة ومساندتها في الحفاظ على القيم المجتمعية، وتوضيح الدور الذي تمارسه بعض المؤسسات الدولية للنيل من القيم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يضمن عدة محاور يشمل:

المحور الأول: مفهوم القيم المجتمعية، ومنزلتها في الأديان السماوية، والقوانين الوضعية، وعلاقتها بالهوية، والنظام العام.

المحور الثـاني: دور المقاصد الشرعية في الحفاظ على القيم المجتمعية.

المحور الثالث: المسئولية الشرعية والقانونية، للمؤسسات الدينية والتعليمية، والإعلامية، والثقافية؛ للحفاظ على القيم المجتمعية.

المحور الرابع: تراجع القيم المجتمعية، أسبابه وآثاره على استقرار المجتمع وطرق علاجه.

المحور الخامس: موقف المؤسسات الدولية من القيم المجتمعية، وأثر ذلك على الهوية المجتمعية.