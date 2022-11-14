هيئة الدواء تستقبل المدير التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - التقى اليوم، أ.د.تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و أ.د.أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، د.رونالد بيرفينتشنز، المدير التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، د.الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدستور الأدوية الأميركي، و د.ذكية الكردى، مدير الشؤون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومسئول تواصل دستور الأدوية الأمريكي.

شهد الاجتماع دراسة سبل التعاون الممكنة بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكية في مجالات العمل الرقابي المختلفة، والاستفادة من خبرات الجانب الأمريكي لتعزيز التجربة المصرية الخاصة بإصدار دستور دوائي مصري متوافق مع المعايير العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، تم عمل زيارة تفقدية للمعامل الرقابية بهيئة الدواء المصرية، حيث أثنى الجانب الأمريكي على تطور المعامل، وأشاد بالتطور الكبير في الإمكانيات، والقدرات التي تؤهلها لمواكبة المعامل الرقابية في الدول المرجعية.

يأتي ذلك استمرار لسعي هيئة الدواء المصرية الدائم نحو عمل شراكات مع الهيئات الرقابية العالمية؛ للمواكبة الدائمة مع المعايير الرقابية المستجدة في مجالات العمل الرقابي الخاص بالهيئة، والحرص على مواكبة دستور الأدوية المصري مع الدساتير العالمية المرجعية، ومنها دستور الأدوية الأمريكي.