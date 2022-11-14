ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.. سويلم يشارك في جلسة ”نظم متابعة وإدارة أحواض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - الدكتور سويلم: أهمية إدراك المجتمع الدولى للتحديات التي تواجهها الأرض في مجالى المياه والمناخ لإتخاذ الإجراءات الملائمة للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية لتغير المناخ

- الحوارات الدولية حول المياه والمناخ بدأت منذ عدة أشهر لتتوج بإطلاق مبادرة التكيف صباح اليوم ، والحوارات ستتواصل خلال الأشهر القادمة

- هذه المبادرة تعكس تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى وليس المحلى

- الإشادة بالدعم الكبير الذى قدمته منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين في الإعداد لمبادرة التكيف

- أهمية الترابط بين المياه والمناخ والطاقة في تحقيق الأمن المائى والغذائى

- ضرورة التوسع في تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية

- أهمية تعزيز الإعتماد على البحث العلمى والإبتكارات في ما يتعلق بقطاع المياه والتكيف مع تغير المناخ

ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "نظم متابعة وإدارة أحواض الأنهار".

وخلال الجلسة.. أشار الدكتور سويلم لأهمية إدراك المجتمع الدولى للتحديات التي تواجهها الأرض في مجالى المياه والمناخ، لكى نتمكن من إتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع هذه التحديات والتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الكرة الأرضية، مشيراً لما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية ناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات وعلي جميع الأصعدة.

وأكد سيادته أن الحوارات الدولية حول المياه والمناخ بدأت منذ عدة أشهر ، والتي تم تتويجها بإطلاق مبادرة التكيف في قطاع المياه صباح اليوم ، والتي تُعد الأولى من نوعها في مؤتمرات المناخ ، مشيراً إلى أن هذه الحوارات ستتواصل خلال الأشهر القادمة من خلال تلقى مقترحات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة ، حيث تعكس هذه المبادرة تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى وليس المحلى ، وبما يُسهم في تعزيز التنسيق بين دول العالم فيما يخص قضايا المياه وعلاقتها بالعمل المناخى.

وأشاد سيادته بالدعم الكبير الذى قدمته منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين في الإعداد لمبادرة التكيف.

وأشار سيادته لأهمية الترابط بين المياه والمناخ والطاقة في تحقيق الأمن المائى والغذائى ، وضرورة التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، مع التأكيد على أهمية تعزيز الإعتماد على البحث العلمى والإبتكارات في ما يتعلق بقطاع المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وزارة الموارد المائية والري