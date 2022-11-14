محمود محيى الدين: السيدات يقدن مشروعات الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة تعزيز دور المرأة فى قطاع الأعمال خاصة وأن قمة المناخ بشرم الشيخ هى قمة التنفيذ والشراكات وذلك من خلال تبنى نهج شامل وإعادة النظر فى القواعد المتعلقة بمشاركة المرأة بهذا الصدد.





جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان "المرأة وتمويل تغير المناخ" بحضور وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس المجلس القومى للمرأة مايا مرسى، ومدير الشمول الاقتصادى والمساواة بين الجنسين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باربرا رامبوسك والناشطة البيئية بتشاد هندو عومارو إبراهيم والمدير الإقليمى للمركز العالمى للتكيف أنطونى نيونج.

وفى هذا السياق، أشار محيى الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبيئة والتعاون الدولى وعدد من الجهات المعنية حيث شهدت تلك المبادرة تمثيلا مناسبا من السيدات فى الـ 6 فئات ولكن هناك حاجة إلى تعزيز مشاركة النساء فى تلك المبادرة التى ستعقد كل عام.

وأضاف أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أعلنت أن تلك المبادرة ستكون جزءًا رئيسيا من قمم المناخ المقبلة، مشيرا إلى عرض عدد من المشروعات الفائزة فى المبادرة بقمة المناخ بشرم الشيخ.

من ناحية أخرى، أوضح محيى الدين أن العديد من المشروعات المتعلقة بالصمود فى مواجهة التغيرات المناخية والمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى تقودها السيدات مما يستلزم توفير وسائل تمويلية ميسرة، مؤكدا أن شروط التمويل العالمية لها تأثير مباشر على مشاركة المرأة فى العمل المناخى على المستوى المحلى والدولى.

كما أكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار خاصة فى القطاعات التى يصعب توجيه الاستثمارات لها ، مشيدا بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية IDA.

واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على تعزيز مشاركة النساء فى المناصب القيادية من خلال التشريعات المناسبة وإحداث تغيير فى السلوك بهذا الصدد.