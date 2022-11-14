إعلان المنظومة الإفريقية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر ذات البعد البيئى

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، جلسة جانبية على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـر المناخ COP27 بالجناح المصرى فى المنطقة الزرقاء، لمناقشة المبادرة المصرية لتأسيس "منظومة إفريقية متعددة الأطراف لإدارة الأزمات والكوارث ذات البعد البيئى".





تأتى الجلسة فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، للتآزر بين الاتفاقيات البيئية الثلاث (التصحر – التنوع البيولوجى – تغير المناخ)، فضلا عن توجه مؤتمر المناخ لتبنى شعار "معا للتنفيذ"، وحرص مختلف القوى الإقليمية والدولية على تحويل الوعود والتفاهمات والاتفاقيات إلى واقع ملموس.

وتهدف المبادرة المصرية للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية فى بناء منظومة متكاملة تشارك بها كافة الأقاليم الإفريقية بالقارة، ودعم وتنسيق الجهود الأفريقية للحد من المخاطر البيئية، مع توفير عنصر الإنذار المبكر تنفيذا لرؤية أمين عام الأمم المتحدة.

وتحدث خلال الجلسة كل من رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، وممثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، ومدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور عددا من ممثلى الدول الإفريقية المشاركين فى مؤتمر المناخ، وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة تفاعلا إيجابيا من الحضور مطالبين بضرورة طرح المبادرة للنقاش بشكل موسع واتخاذ خطوات إيجابية واضحة لتنفيذها، وأن يكون هناك دورا واضحا لمنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى هذه المبادرة، مع مراعاة عدم وجود ازدواجية مع بعض المؤسسات الإفريقية العاملة فى هذا المجال.