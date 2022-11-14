خلال «COP27».. سامح شكرى يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين، كسابا كروسى، رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.





وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حرص على الاستفسار من رئيس المؤتمر، على مسار المفاوضات حول شتى الموضوعات المطروحة على أجندة العمل، وخاصة قضية الخسائر والأضرار التى يتم ادراجها للمرة الأولى على أجندة مؤتمر المناخ.

وأضاف المتحدث أن "كروسى" أبدى اهتماما خاصا بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ، وأوضح أن المجتمع الدولى بصدد أزمة مياه عالمية، وهو ما يستوجب العمل على تلافيه من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها إحدى تجليات تغير المناخ.

ونوه فى هذا الإطار بالارتباط الوثيق لقضية المياه بأمن واستقرار الدول، خاصة فى الدول التى تتشارك مجارى مائية دولية.

وأردف أبوزيد، أن وزير الخارجية أعرب من جانبه عن التقدير لمشاركة رئيس الدورة الحالية للجمعية فى فعاليات مؤتمر COP27، وفى فعاليات يوم المياه على مدار اليوم، متطلعا إلى أن تسهم هذه المشاركة فى زيادة الزخم المحيط بعملية الاعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر له العام المقبل 2023.