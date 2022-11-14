وزيرة البيئة: cop27 أظهر القوة الحقيقية لشباب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27، أن مؤتمر المناخcop27 أظهر القوة الحقيقية لشباب إفريقيا وقدرتها على التنفيذ من أجل مواجهة التغيرات المناخية بدعم العلم والابتكار كأساس للتحول الأخضر والتصدى لآثار التغيرات.





وشددت على أن مبادرة إفريقيا تتحول للأخضر إحدى هذه الطرق التى تقدم رسالة "أن رحلة الانتقال العادل لقارتنا سيحدث من خلال رواد الأعمال الصغار، بشكل صحيح بما يحقق النمو الأخضر فى مناطق متنوعه بالقارة الإفريقية".

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27 باحتفالية توزيع جوائز مبادرة إفريقيا تتحول للأخضر Africa Grows Green لمعالجة تغير المناخى من خلال الابتكار وريادة الأعمال المقامة على هامش يوم المراة وإفريقيا بمؤتمر المناخ cop27 بحضور الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة إفريقيا تتحول للأخضر هى نموذج واقعى جديد تعلنه مصر بمؤتمر التنفيذ يعنى بضرورة عرض الأدلة لإمكانية التنفيذ، وهذا تقدمه هذه المبادرة بمشاركة كل فكرة ورائد أعمال قدم حلا لمشكلة ما تتعلق بالعمل المناخى يمكن دعمها وتحويلها لواقع من أجل مستقبل أفضل لشعوب إفريقيا بالحلول التنفيذية والأفكار المبتكرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ نيابية عن إفريقيا حرصت فى إعدادها له أن يكون مؤتمرا شاملا تكامليا يتلاقى فيه جميع الأطراف من كافة الفئات والأعمار؛ من أجل توحيد الرؤى، ومشاركة الجميع فى صنع القرار والتنفيذ.

وتابعت: "كما نحن شركاء فى تحمل آثار التغيرات المناخية لا بد من المشاركة فى تحمل المسئولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وهذا ما حرصت مصر عليه قدر المستطاع من خلال مختلف الكيانات الحكومية تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، والدعم الكامل من رئيس الجمهورية".

وأعربت المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ عن خالص سعادتها بعد مرور 8 أيام من بداية المؤتمر، مردفة: "نحن نرى بكل فخر مشاركة مميزة لإفريقيا فى قلب المؤتمر بمنطقتين الزرقاء والخضراء، وخاصة من الشباب والفتيات لإثبات أننا معا نستطيع أن نحارب تغير المناخ".