انت الان تتابع خبر عاجل..ارتفاع أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق.. اعرفوا وصلت لكام بالأرقام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية بالإعلان عن القرار الذي انخذته شركة عبور لاند للألبان، وهو .ارتفاع أسعار منتجات عبور لاند في الأسواق بشكل كبير، وذلك بعد حدوث العديد من المشاكل حولها.

موعد تطبيق زيادة أسعار عبور لاند

وأكدت الشعبة أن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات عبور لاند بدء من اليوم، وهذا حدث داخل كل الأسواق على جميع منتجات عبور لاند، وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين في الوقت الحالي، وهذه الزيادة بسبب ارتفاع المواد الخام في كل الأسواق.

أسعار منتجات عبور لاند بعد الزيادة الجديدة

ارتفع سعر شرنك تترباك عبور لاند كجم 12 علبة فيتا بقيمة 20 جنيهًا ليصل سعر البيع نحو 477 جنيهًا.

وارتفع شرنك تترباك عبور لاند 500 جم ١٢ علبة فيتا بسعر 257 جنيهًا بزيادة 11 جنيهًا عن الشهر الماضي.

زيادة سعر شرنك تترباك فيتا عبور لاند 80 جم 50 علبة إلى 190 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات.