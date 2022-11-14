معلومات الوزراء يستعرض جهود تمكين المرأة المصرية في مواجهة تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان " مواجهة تغير المناخ.. مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات "

يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية الكبيرة في تفعيل السياسات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة في خضم جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي والتحول لاقتصاد أخضر، وبمناسبة اليوم المتخصص للنوع الاجتماعي في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 من أبرزها المشروع القومي للأسرة المصرية، ومبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.