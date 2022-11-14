وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين ١٤ نوفمبر الجاري، السيد "كسابا كروسي" رئيس الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حرص على الاستفسار من رئيس المؤتمر على مسار المفاوضات حول شتى الموضوعات المطروحة على أجندة العمل، وخاصةً قضية الخسائر والأضرار التي يتم ادراجها للمرة الأولى على أجندة مؤتمر المناخ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "كروسي" أبدى اهتماماً خاصاً بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ، حيث أوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية، وهو ما يستوجب العمل على تلافيه من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها إحدى تجليات تغير المناخ. ونوه في هذا الإطار بالارتباط الوثيق لقضية المياه بأمن واستقرار الدول، خاصةً في الدول التي تتشارك مجاري مائية دولية.

وأردف أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب من جانبه عن التقدير لمشاركة رئيس الدورة الحالية للجمعية في فعاليات مؤتمر COP27، وفى فعاليات يوم المياه علي مدار اليوم، متطلعاً إلى أن تسهم هذه المشاركة في زيادة الزخم المحيط بعملية الاعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر له العام المقبل ٢٠٢٣.