هيئة الدواء تبحث سبل التعاون مع دستور الأدوية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم، أ.د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وأ.د أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، د. رونالد بيرفينتشنز، المدير التنفيذى لدستور الأدوية الأمريكى، د. الساندرو سلامة، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدستور الأدوية الأميركى، ود.ذكية الكردى، مدير الشؤون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أفريقيا ومسؤول تواصل دستور الأدوية الأميركى.





وعلى هامش الاجتماع، تم عمل زيارة تفقدية للمعامل الرقابية بهيئة الدواء المصرية، وأثنى الجانب الأمريكى على تطور المعامل، وأشاد بالتطور الكبير فى الإمكانيات، والقدرات التى تؤهلها لمواكبة المعامل الرقابية فى الدول المرجعية. يأتى ذلك استمرار لسعى هيئة الدواء المصرية الدائم نحو عمل شراكات مع الهيئات الرقابية العالمية، للمواكبة الدائمة مع المعايير الرقابية المستجدة فى مجالات العمل الرقابى الخاص بالهيئة، والحرص على مواكبة دستور الأدوية المصرى مع الدساتير العالمية المرجعية، ومنها دستور الأدوية الأمريكى.

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