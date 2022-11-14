«الصحة العالمية» تشيد بنجاح مصر فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وشملت الزيارة، تفقد المستشفى الميدانى، وغرف الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والرعايات المتوسطة، وغرفة الأشعة، والمعمل، والصيدلية، وكل الاستعدادات والتجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمستشفى الميدانى.

كما شملت، الإطلاع على تجهيزات المستشفى الميدانى بأحدث أجهزة التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد، وربطها الكترونيًا بمركز التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لتبادل الاستشارات، وضمان الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تطبيق خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ على أعلى مستوى من الجودة والدقة، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمشاركين بالمؤتمر، والتعامل مع كافة الحالات الطبية الطارئة والحرجة، لافتًا إلى تردد أكثر من 390 حالة حتى الآن على المستشفى الميدانى، وأكثر من 220 حالة على الطوارئ والعيادات بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى إشادة عدد كبير من المشاركين والمترددين على المستشفى الميدانى ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمستوى أداء الفريق الطبى، وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ومطابقتها للمعايير العالمية، والتى جاءت على سبيل الذِكر من تايلور ترنبو حارس الرئيس الأمريكى، وأشاد بالرعاية الطبية المتميزة التى تلقاها بمستشفى شرم الشيخ الدولى، كما أشاد بمستوى أداء الفريق الطبى من الأطباء و التمريض بمستشفى شرم الدولى، وذلك فضلًا عن الإشادات العربية والدولية الأخرى من المشاركين بالمؤتمر، والمترددين على المستشفيين من مختلف دول العالم.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى، على الجهود الاستثنائية المشرفة والمبذولة من الطاقم الطبى والإدارى وجميع العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى، معربًا عن فخره بهم، ومؤكدًا أنهما صمام أمان صحة ضيوف مصر، ومثمنًا جميع الإشادات العربية والدولية بالتأمين الطبى لمؤتمر المناخ.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، بالتجربة الإقليمية الرائدة فى مصر بالتحول الأخضر للمنشآت الصحية، ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى كأول مستشفى متنقل أخضر (صديقة للبيئة)، وتجهيزاتها وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشاد، بنجاح مستشفى شرم الشيخ الدولى فى الحصول كأول مستشفى فى مصر على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء(GGHH) ، لافتًا إلى الانعكاس الكبير لذلك فى تعزيز العمل المناخى على المستوى الإقليمى.

وثمَّن الدكتور أحمد المنظرى، الجهد والفكر الإدارى المتميز للدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وتكيفًا مع التغيرات المناخية.

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، بنجاح مصر فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ cop27 ، وتوفير مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى ومستشفى شرم الشيخ الدولى كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لضيوف مصر على أعلى مستوى من الجودة، مثمنة جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية فى التحول الأخضر للمنشآت الصحية، ومنها المستشفى الميدانى الأولى من نوعها فى مصر صديقة للبيئة، وكذلك مستشفى شرم الشيخ الدولى ونجاحها فى الحصول على الاعتراف الدولى، كما ثمنَّت القصير حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المشاركين فى المؤتمر، وضيوف مصر بدءًا من استقبال الوفود وحتى عودتهم إلى بلادهم بسلام.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المناخ ، تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.