سامح شكرى يشارك فى المائدة المستديرة حول تخفيف تداعيات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الإثنين، فى المائدة المستديرة الوزارية حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام 2030، وذلك بمشاركة "سايمون ستيل" السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود العديد من الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكرى أعرب عن تقدير مصر لاستضافة المائدة المستديرة الوزارية خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتى تعد الأولى حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام 2030، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ الصادر عن الدورة 26 لمؤتمر المناخ العام الماضى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أوضح فى هذا الصدد أهمية جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، فى ضوء ما تشير إليه التقارير العلمية الدولية من ضرورة التحرك فى هذا الصدد بشكل سريع للحفاظ على درجات الحرارة العالمية وفقاً لمعدلات آمنة.

وأشار إلى ما تواجه جهود التخفيف من تحديات فى ضوء الوضع الجيوسياسى الحالى، مبرزاً ضرورة التحرك بشكل فورى لتخطى هذه العقبات فى ظل استمرار التداعيات السلبية لتغير المناخ بغض النظر عن الأوضاع الدولية.

وأبرز سامح شكرى ما توفره هذه المائدة المستديرة من فرصة للدفع بجهود تخفيف تداعيات تغير المناخ قُدُماً من خلال توجيه رسالة تؤكد على توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف للالتزام بجهود التخفيف، مبرزاً حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على خروجه بنتائج مرضية للجميع، حول التخفيف بشكل خاص ومختلف جوانب عمل المناخ الدولى بشكل عام.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى تأكيد السكرتير التنفيذى للاتفاقية الاطارية على ضرورة التحسب من مواصلة زيادة مستوى الانبعاثات على النحو القائم فى الوقت الحالى.

ونوه فى هذا الصدد بما تضمنه تقرير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC حول الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، وهو ما تبرز معه أهمية توجيه رسالة من خلال مؤتمر COP27 تعكس الإرادة السياسية للأطراف نحو تعزيز جهودهم حول تخفيف تداعيات تغير المناخ من خلال زيادة جهودهم لتقليل الانبعاثات وتقديم ضمانات واضحة فى هذا الصدد، على نحو يسهم فى تحقيق بنود اتفاق باريس.

هذا وقد تضمن الاجتماع عرضاً من جانب اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ حول آخر ما تم التوصل إليه من أبحاث علمية بشأن حجم الانبعاثات حول العالم وتأثيراتها على جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، بجانب عرض آخر من ممثلى "صندوق المناخ الأخضر Green Climate Fund" حول برامج الصندوق لدعم جهود الدول النامية للوفاء باسهاماتها المحددة وطنياً فى مجال خفض الانبعاثات ومواصلة تعزيزها.