الهجرة: حريصون على تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص اقتصاديا وسياحيا وثقافيا

جدة - نرمين السيد - واستقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشؤون القبارصة المغتربين، وأندرياس كاتسانيوتيس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، لشئون المغتربين، لبحث جدول الأعمال للمشاركين من مصر واليونان وقبرص، ويعد هذا الاجتماع الوزراى السابع بين وزراء الهجرة والمغتربين من البلدان الثلاثة.



ورحبت السفيرة سها جندى، بنظيريها القبرصى واليونانى، مؤكدة أن مصر دائما ما تحتضن الجميع من مختلف بلدان العالم، فعلى أرضها عاشت وتمازجت الحضارات، مؤكدة أن مبادرة "إحياء الجذور" تأتى لتؤكد على العلاقة التاريخية والوثيقة بين المصريين واليونانيين والقبارصة، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم يعد بمثابة اجتماع تحضيرى للاتفاق على فعاليات النسخة الخامسة من نوستوس، موضحة أن مبادرة إحياء الجذور هى المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمى، ومصر هى أول دولة تحتفى بالجاليات الأجنبية التى عاشت على أرضها.

وأضافت السفيرة سها جندى، أن هناك الكثير من الروابط التاريخية العميقة التى ربطت شعوبنا الثلاثة معا منذ فترة طويلة، بجانب القواسم الثقافية والدينية والاقتصادية القوية، موضحة أن وزارة الهجرة حرصت على إحياء تلك العلاقات البارزة، بتنظيم رحلات للجاليات القبرصية واليونانية التى عاشت على أرض مصر، وزيارة المعالم التاريخية التى تضمها مصر منذ فجر التاريخ.



كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، واستعرضت جهود الوزارة فى المبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات المصرية القبرصية واليونانية فى المجالات التجارية وتشجيع التبادل التجارى وإنعاش اقتصاد بلداننا، بجانب تطوير برامج التعاون السياحى بين الدول الثلاث، تحقيقا لبنود اتفاق التوأمة الذى تم توقيعه بين الإسكندرية وبافوس فى 2018، لتنشيط السياحة البحرية مع بافوس، الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابى على بقية الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها مستقبلا، ومن أبرزها المجالات الثقافية، لما تمتاز به البلدان الثلاثة من خصوصية ثقافية، ويمكن التعاون فى أعمال فنية وثقافية تبرز الجذور الثقافية المشتركة والعلاقات التاريخية بين الشعوب، من خلال سرد الحكايات التاريخية وتبادل وجهات النظر بين الشباب والأجيال القديمة حول حياة المغتربين، بجانب دعم المزيد من البطولات الرياضية المشتركة بين الشباب من البلدان الثلاثة، وتبادل الطلاب، والمنح الدراسية، والتوأمة بين الجامعات، بجانب إشراك الشباب من أصول يونانية قبرصية من المقيمين فى مصر فى المعسكرات الشبابية الثقافية السنوية التى تقوم وزارة الهجرة بالإشراف عليها وتنظيمها.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية تعميق التعاون فى مجالات التغير المناخى وقضايا البيئة، فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر على معدلات الهجرة، بجانب التنسيق للاستفادة من فعاليات منتدى شباب العالم WYF وتعريف الشباب بما نقوم به للاستفادة من طاقتهم وربطهم بالأهداف المشتركة التى نسعى إلى تحقيقها.

وفى السياق ذاته، أعرب فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشئون القبارصة المغتربين، عن شكره لمصر لإطلاق هذه الفكرة والحرص على استمرارها، كما أكد أن هذا التعاون يعد نموذجا من أنجح صور التعاون بين الشعوب الثلاثة، وهو مثال يحتذى به فى العلاقات الإنسانية بين الدول.

وأكد "فوتيو" أن هناك مجالات للشراكة بين البلدان الثلاثة، ومن بينها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحرى والزراعة والتعليم والبيئة والشباب، مشيرا إلى أن المغتربين قادرون على دعم هذه المبادرة حول العالم، مشيدا بما حققته مصر من تنظيم رائع للنسخة السابعة والعشرين من قمة المناخ Cop27.

وأضاف المفوض الرئاسى لشئون القبارصة المغتربين، أن بلداننا الثلاثة لهن حضارات عريقة عبر التاريخ، بجانب الروافد الثقافات التى نتشاركها وكذلك ربما الأعراق نفسها، عبر التاريخ، موضحا أنه يإمكاننا توسيع مظلة التعاون وتعريف شبابنا فى دول أخرى بما نقوم به، مع انتشار الشباب المصرى واليونانى والقبرصى فى عدة عواصم حول العالم.

وأوضح "فوتيو" أن مصر بلد عظيم واستقراره يضمن السلام والاستقرار للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن مصر وقبرص واليونان جيران يمكنهم التعاون لبناء المستقبل الواعد للأجيال المقبلة، وللشباب الذين يمثلون جانبا من القوى الناعمة، ويمكن الاستفادة من خبراتهم وأماكن تواجدهم حول العالم، مؤكدا أن "نوستوس" علامة مسجلة لما يمثله من عرض للتعاون الإنسانى ونشر الثقافة قبول الآخر والبناء على الصلات الحضارية.

وأضاف أندرياس كاتسانيوتيس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية لشئون المغتربين، أن هناك فرصة لتعزيز التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان وتنفيذ مشروعات ومبادرات جديدة، والاستفادة القوى الناعمة وخبرات الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية بالخارج، وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية فى البلدان الثلاثة.



وأكد نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية أن اليونانيين والقبارصة والمصريين يثبتون يوميا أنهم قادرون على العمل معا بنجاح، وتحقيق نتائج بارزة فى العديد من المجالات، موضحا أن اجتماع اليوم يأتى للتفاهم المتبادل حول قضايا المغتربين المصريين واليونانيين والقبارصة، ما ينعكس على العلاقات الودية بين بلداننا الثلاث على مدى تاريخها الذى يمتد لآلاف السنين.

وأكد أن جهود المغتربين مهمة للغاية، اتساقا مع مساعى الحكومات فى البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أهمية لقاء اليوم لتعاون مصر واليونان وقبرص والحفاظ على الاستقرار والسلام وتحقيق نتائج إيجابية من النسخة الخامسة من "إحياء الجذور".

وحضر اللقاء بولى ايوانه سفيرة قبرص فى مصر، وتاليا أنطونيو رئيس مكتب شؤون المغتربين والعائدين القبارصة، وكونستانتينوس كريستوفيدس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية القبرصية فى مصر، وأريستوس أسيوتيس رئيس القسم القنصلى فى البعثة الدبلوماسية القبرصية فى مصر، ونيكولاوس جاريليديس سفير اليونان فى مصر، وكريستودولوس مارغريت رئيس المكتب الدبلوماسى لوزير الخارجية اليونانى، ونيكولاوس بروتوباباس رئيس المكتب الخاص لوزير الخارجية اليونانى، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ومها سالم المستشار الإعلامى لوزيرة الهجرة، الاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، وسلمى عبد الناصر معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS»، فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة فى أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر واليونان وقبرص" بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية لوفد يونانى وقبرصى ضم نحو 250 فردا من الجاليتين كانوا يعيشون فى مصر بالماضى، وكذلك زيارات للأماكن التى كانوا يقيمون بها قديما.

كما تم تنظيم النسخة الثانية لمبادرة «إحياء الجذور» للأطباء المصريين فى إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة فى نوفمبر 2018، وكذلك النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجارى بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، وتم أيضا البدء فى تنفيذ النسخة الرابعة فى ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

وتضمنت النسخة الرابعة زيارات لمحافظة الإسكندرية والقاهرة، ومجلس النواب المصرى، وكذلك قناة السويس الجديدة التى تبرز الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى إدارة أهم شريان مائى فى العالم.