وزيرة التضامن تعقد جلسة حوارية مع ذوى الإعاقة بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وتلخصت أهداف الجلسة فى استعراض سير خطوات الإتاحة منذ المرحلة التحضيرية وحتى انعقاد المؤتمر، بالشراكة مع اللجنة العليا المنظمة، ومع كل الوزارات المعنية بالإتاحة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وانعقدت جلسة التعقيب على خدمات الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بجناح المجتمع المدنى بالمنطقة الزرقاء، وشهدت الجلسة شرحا وافيا لكل خطوات الإتاحة مع تسليط الضوء على أنجح الممارسات وعلى التحديات التى تم مواجهتها لاستكمال عمليات الإتاحة بالشكل اللائق.

وتميزت الجلسة بالشفافية فى إبداء الملاحظات، حيث فتحت الوزارة الباب واسعا لأية انتقادات تراها دروسا مستفادة للمرات المقبلة، وأيضا للنقاط الإيجابية لتعزيزها فى المستقبل، خاصة أن هذه هى المرة الأولى لتنفيذ عمليات الإتاحة بهذا الحجم فى الأماكن المتنوعة بالمحافظة بما يشمل المطار، ووسائل التنقل، و50% من الفنادق، والمطاعم الرئيسية، وأماكن التسجيل داخل المؤتمر، ومكان انعقاد الجلسات فى كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، مع استخدام التطبيقات التكنولوجية ومترجمى الإشارة ومع تدريب المتطوعين على سبل التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة قامت بعدة زيارات لتقييم وضع الإتاحة فى مدينة شرم الشيخ بما يتضمن الإتاحة الفيزيقية ووسائل النقل والفنادق والمطاعم، وما إلى ذلك، وبناء عليه تم إعداد دليل توصيات لإتاحة مؤتمر تغير المناخ استنادا إلى المعايير الدولية للإتاحة لجميع الخدمات، كما تم عقد اجتماعات مع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين حضروا مؤتمر الأطراف 26 فى جلاسكو بالمملكة المتحدة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف فى إتاحة الخدمات.

وأفادت القباج أنه تمت مراجعة دليل الوصول من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على التعليقات ومعالجة أى نقاط لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى مشاركة الدليل مع الشركاء المنفذين ومتابعة تنفيذه عن كثب مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة ومع الأمم المتحدة لإتاحة الخدمات وأماكن انعقاد المؤتمر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بالتنسيق مع الأمم المتحدة تم إنشاء مكاتب لدعم الإتاحة فى المنطقتين الزرقاء والخضراء، وتم تدريب المتطوعين على معاونة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن ربط جميع المكاتب بشبكة لاسلكى للتنسيق فيما بينهم، بالإضافة إلى ذلك تم توفير كراسى متحركة وعربات جولف لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة داخل قاعات المؤتمر، وتوفير عربات مجهزة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة من الفنادق والمطار، وتوفير المطبوعات بطريقة برايل، فضلا عن توفير 6 مترجمين لغة إشارة داخل قاعات المؤتمر، علاوة على ذلك، تم التنسيق مع وزارة النقل بشأن وجود حافلات متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى سيارات صندوق عطاء وبنك ناصر الاجتماعى وسيارات الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطبيق "واصل" للترجمة الفورية باستخدام لغة الإشارة.

وأشاد أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية بسبل الإتاحة بالمؤتمر وعبروا عن تقديرهم للدعم والمساندة الذى شهدوه من متطوعى المؤتمر الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى، كما أفاد أصحاب الإعاقات الحركية ببعض الصعوبات التى لاقوها والخاصة بحجم بعض الكراسى وملائمة وسائل النقل المتاحة لهم، وببعض مقدمى الخدمة فى المطاعم الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقعهم، حيث يصعب تحركهم داخل المطعم.

وأثنى بعض الحاضرين على المنحدرات التى تم إعداها، الا أن البعض الآخر وجد أن بعض المنحدرات لا تتفق مع المعايير الدولية.

وتنوعت جودة المنحدرات بالمؤتمر طبقا للشركات المنفذة، والتى راعت المعايير التى تم ذكرها فى الدليل الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى.

وتم اختتام اللقاء فى روح إيجابية بناءة من الطرفين، وأنه رغم بعض التحديات التى تم مواجهتها، أشاد الحاضرون بخدمات الإتاحة مقارنة بمؤتمرات قمة المناخ السابقة فى دول أخرى.

ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعى باستكمال الوزارة لجهودها فى تعميم قواعد الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضا فى تقوية وتعزيز الثقافة العامة بالإتاحة ومعاييرها وسبل التعامل الذكى والحقوقى مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المواقع.