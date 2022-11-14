«س و ج».. بيان مهم من الحكومة بشأن تيسيرات للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أبرز التساؤلات والردود.

شروط الاستفادة بوجه عام:

ما هى شروط الاستفادة بأحكام القانون؟

يشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المستحق، مستوفياً للشروط الآتية:

1- أن تكون مصرياً.

2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية فى الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك فى حالة الأبناء والأزواج، حساب بنكى فى بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

أنا مصرى مزدوج الجنسية هل يحق لى الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المستحق.

ماذا لو انتهت إقامتى بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

العبرة فى الحكم على مدى استيفاء الشروط هى بوقت سداد المبلغ النقدى المستحق.

وبالتالى فلا يؤثر انتهاء الإقامة فى وقت لاحق على أحقيتك فى الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدى المستحق.

أنا مصرى أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتى التى تقيم بمصر، هل يحق لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوج أو الزجة أو أحد أبنائى؟

يشترط لاستفادة فرد الأسرة الزوج الزوجة أو الأبناء ذات الشروط التى تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالى يتعين أن يكون فرد الأسرة الذى يرغب فى الاستيراد أو ترغب فى الاستيراد باسمه، أن يكون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية فى بلد الإقامة التى له لها، أو لك فيه بدلا منه، حساب بنكى مضى على فتحه ثلاثة أشهر.

ما المزايا التى يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟

إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.

هل يمكننى التعامل على السيارة بعد استيرادها؟ هل يمكن بيع السيارة؟

نعم، ليس هناك فى القانون اشتراط بحظر بيع السيارة، ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.

كيف سأتمتع بالإعفاء المذكور؟

يمكنك التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدى يشمل نسبة 100% من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التى ستقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكى، فى حساب وزارة المالية رقم 173100167 بالبنك الأهلى المصرى، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أى قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

السيارة:

هل يمكننى الاستفادة من أحكام القانون فى استيراد سيارة مستعملة؟

نعم، لا يقتصر القانون على استيراد السيارات الجديدة فقط، فمن الممكن الاستفادة من أحكامه فى استيراد سيارة مستعملة. إذا كنت مالكاً أول للسيارة المستعملة فلن تتقيد بأن تكون السيارة بسنة صنع معينة، أما إذا كنت غير ذلك مالك ثان أو ثالث أو ما دون ذلك فيشترط أن تكون سنة الصنع للسيارة 2019 أو أحدث.

هل هناك إجراءات خاصة فى حالة استيراد سيارة مستعملة؟

الاختلاف الوحيد فى الإجراءات فى حالة السيارة المستعملة، أنه إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين عليك لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن تقدم شهادة من إدارة المرور المختصة فى دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التى تقع دولة الإقامة فى نطاق اعتمادها.

أنا مصرى لدى إقامة بإحدى دول الخليج العربى، هل يمكننى استيراد سيارة من إحدى الدول الأوروبية؟

تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أى دولة تخضع فى علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة تتمتع بذات الإعفاء الجمركى حال وجوده. وبالتالى ففى حالة الرغبة فى شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، فيتعين أن يكون شحن السيارة فى هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.

ما هى السيارات التى يحظر استيرادها؟

يحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها فى البلاد على سبيل المثال:

السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة. ويراجع فى تحديد السيارات والمواصفات المحظورة السلطات المختصة بوزارة الداخلية.

أنا أقيم فى دولة تكون فيها السيارات ذات مقود على الجانب الأيمن المملكة المتحدة مثلا، فهل يمكننى الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم، يحق لك الاستفادة من أحكام القانون من خلال شحن السيارة مباشرة من إحدى الدول التى تتمتع فى علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية، أو شراء السيارة وشحنها إلى دولة إقامتك أولا ثم تحديد دولة إقامتك كبلد الشحن فى الموافقة الاستيرادية.

هل يمكننى الاستفادة من أحكام القانون فى استيراد سيارة نقل أو فى استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتى او منشأتى التجارية؟

لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصى، وبالتالى فلا يمكن استعمالها فى نشاط تجارى.

المبلغ:

ماذا يشمل المبلغ النقدى الذى سأقوم بتحويله بالدولار؟

يشمل المبلغ النقدى الذى ستقوم بسداده قيمة 100% من إجمالى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التى تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح.

كيف أعرف المبلغ النقدى المستحق؟

كل ما عليك هو تعبئة البيانات الأساسية للسيارة التى ترغب فى استيرادها فى الخانات المخصصة لذلك بصفحة التسجيل المبدئى على المنصة المخصصة، وتشمل هذه البيانات نوع السيارة، جديدة أم مستعملة وتاريخ أول ترخيص مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية. وبمجرد تعبئة هذه البيانات سوف يقوم التطبيق بإظهار المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء المنظم لهذا الأمر.

إذا لم تكن السيارة التى أدخلت بياناتها ضمن السيارات الواردة بالجداول المذكورة، فسيكون عليك تقديم بعض البيانات وأو المستندات عن السيارة على نموذج استعلام خاص عبر التطبيق، وستتولى مصلحة الجمارك تقدير المبلغ النقدى المستحق عن السيارة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستعلام مستوفيا.

هل سأطالَب بسداد أى مبالغ أخرى لدى إتمام إجراءات الإفراج الجمركى عن السيارة فى مصر؟

لن يتم مطالبتك بسداد أية مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول. ومع ذلك، فمن الوارد تحصيل مبالغ أخرى بسيطة بالجنيه المصرى، لا تسترد، لصالح شركة MTS، أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أو وزارة الداخلية، كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص والمطابقة الروتينية.

التحويل:

كيف سأقوم بتحويل المبلغ النقدى المستحق؟

بعد فتح الحساب والقيام بالتسجيل المبدئى للسيارة، ستوافى عبر حسابك بالتطبيق الإلكترونى بأمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق، لتقوم بتحويله من حسابك البنكى فى بلد الإقامة إلى حساب وزارة المالية رقم 173100167 بالبنك الأهلى المصرى. يجب أن يتم التحويل خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك، ويراعى التحقق من أن يتم التحويل بعملة الدولار الأمريكى، وأن يكون شاملا كامل قيمة المبلغ النقدى المستحق عن السيارة دون خصم أى مبالغ مقابل مصروفات أو رسوم إدارية أو عمولات تحويل بنكية تحت أى مسمى، كما يتعين عليك تحمل فروق تحويل العملة من عملة دولة الإقامة إلى الدولار الأمريكى، لأنه لن يعتد بسداد أى مبلغ لا يغطى كامل قيمة المبلغ النقدى المستحق.

أنا أقيم بدولة يُحظر فيها لغير رعاياها فتح حساب بنكى، كيف يمكن لى الاستفادة من احكام القانون؟

يتعين عليك فى هذه الحالة الحصول على شهادة بهذا المضمون من وزارة الخارجية أو إحدى البعثات التى تعينها لإصدار هذه الشهادة، وتستثنى فى هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكى بذات دولة الإقامة، وبالتالى يكون لك التحويل من خلال شركات تحويل الأموال الموجودة فى دولة الإقامة.

لدى تخوف من تداول بيانات حسابى البنكى وكشف الحساب الخاص المطلوب؟

لن يتم الاطلاع على البيانات البنكية الخاصة بك أو فحصها إلا من خلال المختصين بالبنك المركزى المصرى ولن يتم تداولها مع أى جهات أخرى داخل الدولة، ولذلك فهمى محمية بنصوص حماية سرية البيانات البنكية.

ما الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى رفض إصدار الموافقة الاستيرادية؟

سيكون الرفض فى جميع الأحوال مستندا إلى نتيجة الفحص، وبالتالى فإن الرفض قد يعود إلى أى مما يأتى:

1- إذا توافرت شكوك جدية حول أن مصدر تدبير المبلغ النقدى المستحق كان من داخل البلاد، على سبيل المثال: إذا تبين من كشف الحساب البنكى أنه لا يوجد حركات إيداع أو أرصدة حقيقية سابقة تكفى لتغطية المبلغ النقدى المستحق، أو إذا كان الحساب قد تلقى تحويلات بنكية غير مبررة بالعملة الأجنبية من مصر.

2- إذا ثبت عدم استيفاء أى شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها فى مرحلة التسجيل المبدئى.

3- إذا كانت المستندات ظاهرة التزوير.

البنك المفتوح فيه حسابى فى دولة الإقامة لا يصدر شهادات بنكية تفيد بأن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ النقدى المستحق قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل، ما العمل فى هذا الحالة؟

فى هذه الحالة، يكتفى بتقديم كشف حساب بنكى مبينا به حركات الإيداع والسحب عن ستة أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

ما مصير المبلغ النقدى الذى قمت بتحويله إذا أسفر الفحص عن رفض منحى الموافقة الاستيرادية؟

إذا أسفر الفحص عن رفض إصدار الموافقة الاستيرادية، فسوف يتم إخطارك على حسابك الإلكترونى بالرفض، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، سوف يتم رد المبلغ النقدى الذى قمت بتحويله على ذات الحساب البنكى المحول منه بذات عملة الحساب، مخصوما منه مصاريف التحويل.

الموافقة الاستيرادية:

كيف سأحصل على الموافقة الاستيرادية؟

هى موافقة صادرة عن وزارة المالية، وستوافى بها على حسابك على التطبيق الإلكترونى خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول المبلغ حساب وزارة المالية، وبموجبها يحق لك إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة واستيرادها خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ إصدارها. وتصدر هذه الموافقة بعد فحص كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية، والتأكد من استيفاء الشروط.

هل أستطيع العدول عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية؟

نعم، ولكن يكون الاسترداد فى هذه الحالة بعد انقضاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية عام من تاريخ إصدارها.

أسئلة أخرى:

متى يجوز لى استبدال السيارة التى سبق لى تسجيلها أول مرة؟

يجوز لك فى أى وقت استبدال السيارة طالما لما يتم إجراء التسجيل النهائى وإصدار رقم ACID من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.

فى حالة الاستبدال، هل تصدر لى موافقة استيرادية بمدة صلاحية سنة جديدة؟

لا، فى حالة الاستبدال، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة تستكمل ما تبقى من مدة الموافقة الاستيرادية السابقة، على سبيل المثال: إذا تم الاستبدال بعد خمسة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة الاستيرادية السابقة، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة ستكون صلاحيتها سبعة أشهر فقط.

هل يحق لى تغيير ميناء الشحن فى الموافقة الاستيرادية الجديدة؟

نعم، طالما كان ميناء الشحن الجديد يقع فى دولة الإقامة ذاتها أو فى دولة تتمتع بذات المعاملة الجمركية.

أنا أقيم فى دولة حبيسة ليس لها موانئ بحرية، فكيف أقوم بشحن السيارة؟

إذا لم يكن باستطاعتك شحن السيارة من أحد الموانئ البرية فى دولة الإقامة الحبيسة، فبإمكانك الشحن من أى دولة تتمتع فى علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية.