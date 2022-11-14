ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بأسم وزارة الداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - دينا الحسيني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من العاملين بمجالى (إدارة الأعمال – الفن)، بأسلوب "إنتحال صفة ضابط"، وقيامه بالترويج بأوساطهم للإشتراك بأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بزعم تبعية الموقع المشار إليه لجهة عمله، لحثهم على بث إعلاناتهم عليه، بغرض حصوله على نسبة من الأرباح من مالك الموقع المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.