”هيئة الدواء المصرية” تعلن العمل بالنشرات الإلكترونية للأدوية بداية من عام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية، وإزالة النشرة الورقية من العبوة بداية عام 2023 وبشكل تدريجي.

وقالت هيئة الدواء المصرية: سيتم البدء ببعض المستحضرات المستخدمة في المستشفيات فقط، حيث تقدم النشرة الإلكترونية العديد من المزايا الهامة، وهي "إمكانية وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات المعتمدة، بالاضافة إلى طريقة عرض أفضل للقراءة، وفضلا عن القدرة على البحث في محتوى النشرة للحصول على المعلومات بسهولة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، مشاركة المعلومات الدوائية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى ، توفير الموارد المستخدمة في الطباعة".

وأضافت هيئة الدواء المصرية: تعد النشرة الإلكترونية "صديقة للبيئة"، حيث يتيح التوسع في استخدامها الحد من استهلاك الموارد الطبيعية كالورق، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الأوراق التي تستخدم في إعداد المطبوعات الورقية هي ناتج قطع ملايين الأشجار سنويًا؛ مما يعمل على تجريف التربة، وتقليل المساحات الخضراء، وتفاقم الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية في فبراير الماضي، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات؛ لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين؛ وهو ما يتيح سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات.