انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 11 شخص في حادث تصادم بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصادم صباح اليوم الأثنين ، بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.