cop27.. وزيرة البيئة تلقى كلمة افتتاح يوم المرأة نيابة عن الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة إلى نساء العالم فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه معالى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27: "رسالتى لنساء العالم لقد أثبتن قوة وحكمة متفردة فى مواجهة أزمة جائحة كوفيد 19 التى عصفت بالعالم على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة ونعول عليكن الآن لمواصلة دوركن السامى والنبيل فى ظل يقين بأن المرأة سوف تكون أيقونة التغيير لتحقيق تحول تاريخى ونوعى فى مواجهة تداعيات تغير المناخ".



كما أكدت مبعوث مؤتمر المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية "أن تحقيق أى تقدم ملموس فى ملف تداعيات تغير المناخ لن يكون دون تحقيق العدالة المناخية للجميع والتى تشكل بلا شك الادماج والانخراط الكاملين للمرأة فى مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة وهو ما يجب أن ينعكس فى تأمين احتياجاتها فى إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ وبما يمكن ان يسهم بدوره فى تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة ولعب دور قيادى فى مواجهة تلك التداعيات وفى ايجاد الحلول الذكية والمبتكرة فى هذا الإطار".

شهدت الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة حضور عدد من الوزيرات المصريات من بينهن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

كما شهد افتتاح يوم المرأة كلمات للدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وللدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والتى قدمت عرضا تفصيليا لمبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغيرالمناخ" يوضح أهدافها والنتائج المرجوة منها، كما شارك بكلمة أيضا الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى كلمتها الافتتاحية ليوم المرأة، دعم القيادات النسائية المصرية وخصت بالذكر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية التى شاركت فى تنظيم يوم الحلول والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لمساهمتها فى دعم خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030. والدكتورة مايا مرسى والتى كانت تدعمنا وتبحث فى روابط تعزيز البيئة مع التركيز على المرأة ولديها العديد من المبادرات للمرأة تنتظر التنفيذ".

وشددت المنسق الوزارى ومبعوث COP27 على تنامى دور المرأة فى الحياة السياسية والبيئية فى القارة السمراء "لمن لا يعرف من بين 54 دولة افريقية هناك 20 سيدة يتولون حقيبة البيئة فى افريقيا، وفريق العمل الخاص فيه 90% منه من النساء. هن من آمن بالمبادرة والتى نسعى جميعا لنراها واقعا ملموسا"

وأوضحت الوزيرة أن النساء تشكل 70 فى المائة من 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر. فى المناطق الحضرية، 40 فى المائة من أفقر الأسر تعولها نساء. تتعرض صحة النساء والفتيات للخطر بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.ففى أعقاب الكوارث، تشكل النساء والأطفال حوالى 80٪ من الأشخاص الأكثر إحتياجا للمساعدة بينما نجد النساء الفقيرات أكثر عرضة للوفاة أثناء الكوارث الطبيعية ب 14 مرة. فالحرارة الشديدة تزيد من حالات ولادة أجنة متوفاه، بينما يؤدى تغير المناخ إلى الصراع فى جميع أنحاء العالم، فإن النساء والفتيات يواجهن تزايدا فى التعرض لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى، وليس هذا هو كل شئ، ولكن النساء أيضا أقل قدرة على مواجهة تغير المناخ بسبب الوصول المحدود إلى السلع والخدمات البيئية والتحكم فيها. كما أن النساء أقل مشاركة فى صنع القرار وتوزيع فوائد الإدارة البيئية. فى إفريقيا، تجاوزت معدلات الأمية بين الإناث 55 % فى عام 2000، مقابل 41 % للرجال، رغم هيمنة النساء على إنتاج الغذاء فى العالم (50-80 فى المائة)، إلا أنهن تمتلكن أقل من 10 فى المائة من الأراضى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد: "نحن بحاجة إلى تغيير طريقة السرد – فالنساء والفتيات لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ بحاجة إلى الدعم والتمكين لحمايتهن، بل هن قلب وروح أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بمثابة المحرك للمجتمعات، يجب على البشرية جمعاء أن تتكاتف للوصول إلى أهداف التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، لنضمن أن نحقق جميعا الفوز فى تلك المعركة!"

كانت الرئاسة المصرية لـCOP27 قد كرست يوما "للمرآة"، ضمن الأيام الموضوعية مما يعكس وزن وأهمية تلك القضية وطرحها للنقاش مما قد يدفع القضية إلى الأمام ويشجع على اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية فى القطاعين العام والخاص وفى المدارس والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد: "أن دعم قضية النوع الاجتماعى والمناخ يجب ان يكون واجبا على الجميع. فلنجتمع سويا لتمكين النساء وتجهيزهن لتساعدن العالم على تغيير وجه المناخ إلى الأفضل"

وأدارت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ cop27 الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بدور القيادات النسائية فى مكافحة تغير المناخ: "صوت القيادات النسائية فى مناقشات المناخ والسياسات والتنفيذ وما بعدها"

والتى شاركت فيها نظيرتها الكينية السيدة سويبان تويا وزيرة البيئة وصون الموارد الطبيعية والسياحة، والسيدة سوزان جاردنر مديرة النظم الإيكولوجية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة آن سونجول ممثلة شبكة المرأة الأفريقية للتنمية والاتصالات، والسيدة إليز باكل المؤسس المشارك لـ SHE changes Climate واليزابيث واثوتى مؤسسة مبادرة الجيل الأخضر.

وقالت وزيرة البيئة المصرية "أزمة المناخ ليست عادلة بين الجنسين، فهى تجعل النساء والفتيات يواجهن تهديدات كبيرة لضمان استمرار سبل العيش والصحة والسلامة، حيث تتعرضن للخطر بسبب تغير المناخ والكوارث، فالنساء الفقيرات أكثر عرضة للوفاة خلال الكوارث الطبيعية بمعدل 14 مرة، وهذا رقم مرعب يحتم علينا النظر فى أفضل الطرق لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها للتصدى لآثار تغير المناخ، والبدء فورا من مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ".

وأثارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة عددا من التساؤلات للمشاركات حول كيفية تقليل فجوة تمكين المرأة فى مواجهة آثار تغير المناخ والدعم الذى يمكن أن تقدمه الدول فى هذا، والمداخل ذات الأولوية لتقوية أصوات النساء ومشاركاتهم فى الحوكمة البيئية خاصة فى الأجندة الأفريقية، وما تم تحقيقه لدمج المرأة فى العمل المناخى واشراكها على مستوى السياسات ودور التوعية فى تعظيم دور المرأة، وكيفية إشراك المرأة فى عملية صنع القرار لمواجهة آثار تغير المناخ.

وأشادت وزيرة البيئة المصرية بالأفكار المبتكرة والتجارب البناءة التى تم طرحها خلال الجلسة والتى ستساعد على تعزيز قدرات النساء على مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة على مبدأ "كلما بذلنا جهودا كلما سرعنا من العمل المناخى"، مشيرة إلى 3 موضوعات هامة تم طرحها خلال الجلسة، ومنها دور العلم ودور العالمات النساء، داعية الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC والتى تعد الجهة الرسمية لإتفاقية المناخ الداعمة للعلم، إلى مزيد من تضمين العلماء من النساء وتنفيذ أنشطة بناء القدرات لهن، وأيضا فى الوظائف والاقتصاد الأخضر كأحد مسارات التصدى لآثار تغير المناخ ودوره فى دعم المرأة للمواجهة، هذا إلى جانب التعليم، حيث عرضت تجربة مصر فى دمج مفاهيم تغير المناخ فى المناهج التعليمية للأطفال من سن 6 حتى 16 سنة، ومع الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم التعاون بين وزارتى البيئة والتعليم لادراج منهج تعليمى حول تغير المناخ فى المواد التعليمية المعنية، متضمنة أنشطة تفاعلية.

كما أثنت على النماذج التى تم طرحها لإشراك النساء من المجتمعات المحلية فى العمل المناخى، وسيدات استطعن مواجهة آثار تغير المناخ والخروج بأفكار ملهمة، على اختلاف مستوياتهن التعليمية والمعرفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 على تعزيز دور المرأة فى المؤتمر، ليس فقط من خلال الفعاليات الرسمية للمؤتمر فى يوم المرأة وإطلاق مبادرة المرأة فى إفريقيا، ولكن أيضا من خلال المنطقة الخضراء التى حرصت مصر أن تكون صوت للإنسانية، لإعلاء أصوات النساء والمجتمع المدنى والشباب والاكاديمين، وتنفيذ نفس الأيام الموضوعية فى المنطقتين، حتى نتخذ قراراتنا بعد الاستماع لكافة الأصوات، حيى ستضم المنطقة الخضراء اليوم عددا من الأنشطة والفعاليات والمناقشات الخاصة بدمج المرأة فى العمل المناخى وتعزيز قدرتها، والتى سيتم الاستعانة بها، ونحن أيضا نطلق على هذا اليوم "يوم النوع فى إفريقيا" لنسلط الضوء على مساهمات المرأة الإفريقية واحتياجاتها.

وخرجت الجلسة بثلاث توصيات هامة: الأولى:ضرورة دمج المرأة فى العملية التعليمية، الثانية التأكيد على وجود نسبة كبيرة من النساء فى مجال العلوم ومؤتمرات المناخ ورئاسة مؤتمرات المناخ، ثالثا دعم الأهتمام بصحة المرأة والتغذية خاصة فى الاماكن الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة وبالاخص فى القارة الافريقية.