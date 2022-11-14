محمود محيى الدين: مشاركة المرأة فى العمل المناخى لا غنى عنه (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المرأة لديها الملكات القيادية والقدرة على حل المشكلات مما يجعل مشاركتها فى العمل التنموى والمناخى أمر لا غنى عنه.





جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة "مشاركة المرأة فى مناقشات وتنفيذ العمل المناخى مكسب للجميع" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتى ألقت خلالها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب عدد من الوزيرات الأفارقة والسيدات الممثلات للمنظمات الإقليمية والدولية.



وقال محيى الدين إن السيدات حول العالم أثبتن قدرتهن على صناعة القرار وحل المشكلات من خلال تقلدهن رئاسة المنظمات الدولية ورئاسة الحكومات وقيادة الوزارات فى مختلف الدول، موضحا أن المرأة دائما فى قلب المشكلات وفى مقدمة الحلول.

وأوضح محيى الدين أن المرأة ضحية الأزمات التى يمر بها العالم مثل الفقر والجوع ونقص التمويل وقصور التعليم، قائلا إن ثلثى سيدات العالم يفتقدون للتعليم، كما تمثل المرأة 63 بالمئة من الفقراء حول العالم، وهو ما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز حصول المرأة على العلم والتمويل.

وشدد محيى الدين على أهمية التعدد وضرورة تعزيز مشاركة المرأة فى صناعة القرار فيما يتعلق بالعمل التنموى والمناخى، لافتا إلى أهمية المبادرة التى تبنتها الدكتورة مايا مرسى والمجلس القومى للمرأة بشأن تعزيز الوعى بين السيدات بقضايا المناخ.



وأشار محيى الدين إلى المشاركة الفعالة للمرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قدمت السيدات أكثر من ألف مشروع من بين نحو 6 آلاف مشروع تم تسجيلها، كما أن 3 مشروعات من بين 18 مشروعا فائزا تقدمت بها سيدات.

وأكد رائد المناخ على أهمية تدفق التمويل العادل بشروط ميسرة إلى الدول النامية مما يساهم فى تمكين المرأة فى المجالات المختلفة.

وفى جلسة بعنوان "نظم رصد الأرض لمراقبة وإدارة نظم التجمعات المائية"، قال محيى الدين إن العمل المناخى يجب أن يتم فى إطار شمولى يشمل كل الأبعاد التى نص عليها اتفاق باريس للمناخ، مؤكدا أنه لا مجال للمقايضة بين أهداف التنمية المستدامة حيث أن العمل المناخى الفعال لن يتم بدون توصيل الطاقة للجميع وتوفير الغذاء وحماية مصادر المياه.



وأشار محيى الدين إلى أهمية دور العلم وقواعد البيانات المحدثة فى العمل المناخى، مشيرا إلى أن نظام التحذير المبكر الذى اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذى ستستفيد منه الدول الأفريقية، يحتاج لقواعد البيانات المحدثة بصورة مستمرة.



وقال رائد المناخ إن تعزيز النشاط العلمى يحتاج للتمويل الكافى، منوها عن وجود مبادرات جيدة خلال المؤتمر ربطت المجتمع الأكاديمى بشكل أكبر بالعمل المناخى، فضلا عن المبادرة المصرية لتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث فى العمل المناخى.