وزير الرى: COP27 أول مؤتمر مناخ يخصص يوما كاملا لأنظمة المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات "يوم المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وبدأ اليوم بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى شهدت إطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود".





وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال "يوم المياه"، مؤكدا أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، ومشيرا إلى أن مؤتمر COP27 هو أول مؤتمرات المناخ التى تخصص يوما كاملا لأنظمة المياه.

واستعرض أبرز التحديات التى تواجه القارة الإفريقية والناتجة على التغيرات المناخية، مشيرا لإرتفاع درجة الحرارة بإفريقيا بقيمة 0.90 خلال الأعوام الـ 30 الماضية، ومازالت درجات الحرارة مرشحة للتزايد خلال العقود القادمة، كما أكثر من نصف القارة الأفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد، وبالتالى فإن التغيرات المناخية تؤثر سلبا وبشكل واضح على الأمن المائى فى إفريقيا وبالتالى التأثير سلبا على الأمن الغذائى بالقارة، بالإضافة لإرتفاع منسوب سطح البحر بمعدل 3 مم / العام وهو ما يهدد العديد من المناطق الساحلية فى إفريقيا.

وفى ظل هذه التحديات فقد حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية، وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء.



وأوضح أن مبادرة التكيف فى قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الإعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

واستعرض الدكتور سويلم المحاور الستة التى تتضمنها المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

كما استعرض سيادته طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة فى (توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات - الإعتماد على الإبتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة - العمل على بناء القدرات فى مجال المياه والتكيف)، مشيرا لاستعداد مصر لأن تكون مركز إفريقى لبناء القدرات فى مجال التكيف فى قطاع المياه، واستعرض سيادته أيضا الأبعاد الثلاثة للمبادرة والمتمثلة فى (ترشيد المياه وزيادة الإمداد بها – استخدام السياسات الخضراء وسياسات التأقلم – تحقيق الترابط بين المياه والمناخ)، وبما يسهم فى تحقيق جدول أعمال المياه 2030 وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمبادرة، حيث سيتم بحلول الأول من يناير 2023 تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة ووضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة، وبحلول الأول من مارس 2023 سيتم وضع خطة عمل المبادرة والتى تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد فى مارس 2023.