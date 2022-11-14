انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2022 .. صدور قرار حاسم من وزارة التعليم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعض التفاصيل الخاصة بـ” امتحانات الثانوية العامة 2022” ولطلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدارسي الحالي.وأوضحت وزارة التعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف يتم عقدها وفق نظام البابل شيت، نافيةً ما تردد خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعديل أو تغيير فى البابل شيت.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات سوف تكون مقسمة إلي جزأين الأول سوف يكون عبارة عن أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وذلك سوف يكون بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الامتحان، و15% سوف تكون عبارة عن أسئلة مقالية، ولكن سوف تعتمد على عدة شروط منها دقة الإجابة وتسلسل الأفكار والإملاء.