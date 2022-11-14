انت الان تتابع خبر تطبيق الميد تيرم المنتهى على صفوف النقل .. التعليم تصدر قرار النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق الميد تيرم المنتهى على صفوف النقل.وأوضحت وزارة التعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكد على أنه لا نيه بشأن تطبيق الميد تيرم المنتهى على صفوف النقل بداية من الفصل الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام في العام الدارسي الحالي 2022-2023.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات الشهرية التي تجري على طلاب العام الدارسي الحالي ليس الهدف منها تقليل المقرر الذي سوف تجري عليه امتحانات الترم الأول، موضحة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تأتى من المنهج بأكمله وليس منهج شهر ديسمبر فقط