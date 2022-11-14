رئيس مدينة إهناسيا ينتقل لبحث شكاوى المواطنين على أرض الواقع ويتابع أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بأهمية التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها،مع ضرورة البحث عن الحلول غير التقليدية ،مع سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن انتقل الأستاذ ناصر سيف النصر رئيس مدينة إهناسيا يرافقه الأستاذ ناصر غانم نائب رئيس المركز إلى عزبة عبد اللطيف شرقاوي التابعة لمجلس قروي ننا لبحث شكوى أهالي العزبة من عدم تمهيد الطريق عقب أعمال تأهيل مصرف دوار فايد، حيث يتم الدفع بمعدات الحملة المكانيكية لتمهيد مدخل العزبة والطريق المؤدي إليها، كما تم التنسيق مع هندسة كهرباء إهناسيا، لنقل بعض الأعمدة الكهربائية بهدف توسعة الطريق، لإزالة أسباب الشكوى، فيما التقى رئيس المدينة برؤساء القرى ضمن اللقاء الأسبوعي لمناقشة ومتابعة إنجازات العمل خلال أسبوع في كافة القطاعات، وإزالة المعوقات، لتحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في شتى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في حين تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، والتي تمكنت من رفع المخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة وتفريغ جميع الحاويات داخل المدينة، كما قامت المجالس القروية برفع المخلفات وصيانة أعطال الكهرباء، علاوة على تنفيذ حملة مسائية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة والمنشآت التجارية في التوقيتات المحددة.