72.9 % من المصريين يؤيدون فكرة زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تأييد 72.9% من المصريين فكرة زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع المصرية بدلًا من أشجار الزينة التى تستهلك مياهًا دون جدوى، وذلك أسوة ببعض عواصم الدول الكبرى والتى بدأت فى تطبيق هذه الفكرة بتوسع كبير.





جاء ذلك فى استطلاع الرأى أجراه مركز المعلومات على عينة من المواطنين البالغين "18 سنة فأكثر"، حول "موقفهم من السلوكيات الصديقة للبيئة التى تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتغير المناخ، كما تابع المركز ورصد نتائج عدد من الاستطلاعات الدولية المرتبطة بقضايا المناخ لعدد من مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية.

وأوضحت نتائج استطلاع مركز المعلومات أن 93% من المصريين بالعينة يستخدمون لمبات موفرة للطاقة، و82.1% يقومون بالترشيد فى استهلاك المياه، و18.2% لديهم نباتات طبيعية فى منازلهم.

وعالميًا، تابع معلومات الوزراء عدد من استطلاعات الرأى الدولية التى أجرتها المراكز العالمية، ومنها استطلاع الرأى الذى أجرته شركة "إبسوس" لصالح شركة "إكويب أوتو" العاملة فى مجال السيارات على عينة من البالغين فى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية وإيطاليا، بلغ حجمها 1200 شخص بالغ، خلال سبتمبر الماضى، حول "السيارات الكهربائية"، حيث جاءت أبرز نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 63% من المبحوثين فى بعض دول الاتحاد الأوروبى أعربوا عن تأييدهم للإجراءات التى تتخذها دولهم من أجل تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أهم العوامل التى وفرتها حكومات تلك الدول لتحفيز المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، حيث رأى 62% من هؤلاء المواطنين أن توفير شراء هذه السيارات بنظام التقسيط جاء من أهم تلك العوامل فيما رأى 61% أن توفير شبكات ومحطات لشحنها من أهم العوامل.

وأوضحت النتائج أن 77% من الإيطاليين و65% من البريطانيين مثلوا النسب الأكثر تأييدا لإجراءات تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، يليهم الألمان بنسبة 59%، ثم الفرنسيين بنسبة 54٪.

وأظهرت النتائج أن 43% من هؤلاء المواطنين يخططون لشراء سيارات كهربائية خلال الـ 10 سنوات القادمة، وتصدر الإيطاليون الاستطلاع حيث أظهرت النتائج أن 62% من المبحوثين الإيطاليين هم أكثر من يخططون لذلك، يليهم البريطانيون بنسبة 48%، ثم فى كل من ألمانيا (38%)، وفرنسا (25%).

وفى ذات السياق بينت نتائج الاستطلاع ذاته بشأن "أهم التدابير البسيطة التى يجب تبنيها من أجل مكافحة تغير المناخ"، أن 78% من المواطنين فى الدول الأربعة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا) يرون أن الحد من هدر الطعام من أهم تلك التدابير، يليها تقليل السرعات القصوى للسيارات بنسبة (71%)، ثم تقليل استهلاك الطاقة بـ(70%)، وذكر 58% أن تقليل إنتاج واستهلاك البروتينات الحيوانية، واستخدام وسائل النقل العام (52%) من هذه التدابير.

ورصد المركز استطلاع مؤسسة "يوروبارومتر" الذى أجرته على عينة تُقدر بـ 26509 من المواطنين البالغين فى دول الاتحاد الأوروبى (27 دولة)، وتم نشر نتائجه أكتوبر الماضى حول "تلوث الهواء"، وجاءت نتائجه تشير إلى أن 65% من مواطنى دول الاتحاد الأوروبى يرون إنه يجب اتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء على المستوى الدولى، و27% فقط من المبحوثين على دراية جيدة بالمعايير الدولية لقياس تلوث الهواء، والغالبية العظمى منهم (67%) ترى ضرورة تعزيز هذه المعايير ونشرها، حيث يعتقد معظم الأوروبيين بالعينة أن معظم الأمراض الصدرية، مثل أمراض الجهاز التنفسى (89%) والربو (88%)، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية هى نتاج تلوث الهواء.