تنظيم ندوة توعوية حول حماية البيئة للعاملين بشركات الإنتاج الحربى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الإنتاج الحربى ندوة توعوية بعنوان "حماية البيئة وأثرها على الفرد والمجتمع"، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" وفى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.





حضر الندوة عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوة الشيخ هانى محمد عباس سويد، والذى تحدث عن أهمية حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة ودور كل فرد فى التحلى بالسلوك البيئى الصحيح، مشيرا إلى أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة من حوله قائمة على أساس النفع العام واستثمار الطاقات والموارد المتاحة وضرورة عدم الإفساد فى الأرض.

ويأتى تنظيم هذه الندوة فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف مجالات المعرفة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بتنمية قدرات العاملين فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعى الثقافى لهم.

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