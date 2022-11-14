الحكومة تنفى إرسال رسائل لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ500 جنيه.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء -بحسب بيان اليوم الإثنين- مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.

وأوضحت أن مروجى تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم.

وأشارت إلى أن جميع المنح والمساعدات التى تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك" https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، محذرة المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى شخص يدعى انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

وفى سياق متصل، تم صرف إعانات جديدة للعمالة غير المنتظمة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022، والتى بلغت 99 مليون جنيه، وتتمثل تفاصيلها فى الآتى: ("90,026,500 جنيه"، قيمة منح اجتماعية لعدد "180,053"عامل غير منتظم، و"2,470,233 جنيه"، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، التى تتمثل فى تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئى، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف العلاج، ومنح الزواج لعدد "3302" عامل غير منتظم، و"5,639,280 جنيه" وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد "93,988" وثيقة تأمين، ليصبح إجمالى وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجارى "253,718 "وثيقة تأمين، والتى تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى "200 ألف جنيه" فى حالة الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، كما تتحمل الوثيقة "10 آلاف جنيه"، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه).

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