cop27 .. وزير الزراعة يشارك فى جلسة إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وإلينا ماناينكوفا، نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على هامش مشاركته فى قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وخلال كلمته قال الوزير، إنه لا زراعة بدون مياه، وأن أكثر من 75% من مصادر المياه فى العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر كثيرا على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعاملين فيها، فإن هذه التغيرات المناخية تؤثر أيضا على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات، ولذلك مثلما جرى إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST فى يوم التكيف والزراعة فى الثانى عشر من نوفمبر هنا فى شرم الشيخ، كان من المهم اليوم إطلاق مبادرة التكيف والمرونة وزيادة مرونة القطاع المائى وتمكينه من مواجهة التحديات التى يتعرض لها خاصة فى المناطق الهاشة والمهمشة والقريبة من سواحل البحار مع إدخال التكنولوجيا اللازمة للإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأورد أننا ندعم هذه المبادرة بكل قوة وأدعو جميع المشاركين إلى تأييدها، والانضمام إليها خاصة وأنها تتكامل فى جوهرها ومضمونها مع مبادرة Fast.

وفى نهاية كلمته، تقدم وزير الزراعة بوافر الشكر لجميع المشاركين فى الجلسة، وتمنى لهم التوفيق فى دعم منظومة الأمن الغذائى.