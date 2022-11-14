محمود محيى الدين: فرص واعدة للاستثمار فى مشروعات نظم الإنذار المبكر

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بقمة المناخ العالمية فى إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح رائد المناخ أن هناك تقدما ملحوظا من جانب القطاع الخاص بهذا الملف، ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.
وفى السياق ذاته دعا رائد المناخ إلى بذل مزيد من الجهود فى خفض الانبعاثات، كما دعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل، مشيرا إلى استعداد شبكة GFANZ إفريقيا لتقديم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بملف التكيف، نوه رائد المناخ أن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3 بالمئة، معربا عن أمله فى تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثى بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه القطاع الخاص.
وحول ملف الخسائر والأضرار، أوضح محيى الدين أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات نظم الإنذار المبكر.
وأكد محيى الدين، ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة خاصة وأن هناك 7 دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيرا إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية.
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