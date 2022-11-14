وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز المفاوضات الفنية خلال قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز المفاوضات الفنية خلال مؤتمر المناخ من خلال توافقات سياسية.





جاء ذلك خلال جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة للمؤتمر الذى تتواصل أعماله بشرم الشيخ، والتى تم خلالها استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة مؤتمر COP27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم.

وصرح المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن شكرى أشار إلى مواصلة الرئاسة المصرية للمؤتمر عقد مشاورات مع كل الأطراف، فضلا عن اعتزامها عقد مشاورات وزارية إضافية بهدف الدفع بمسار المفاوضات قدما.

وأضاف أن رئيس المؤتمر أعرب، خلال الجلسة، عن التقدير لكل الوفود لما تبذله من مساعى للوصول إلى التوافق المنشود حول مختلف بنود أجندة المؤتمر، وأثنى شكرى على دور ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى تشجيع وفود كافة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على رفع سقف طموحاتها فيما يتعلق بعمل المناخ الدولى بمختلف جوانبه.

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن شكرى استعرض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسارات مفاوضات المناخ خلال الأيام المقبلة، وذلك فى ضوء مشاوراتها مع مختلف الأطراف والمجموعات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية حرص رئيس المؤتمر على متابعة سير العملية التفاوضية خلال الأيام المقبلة، وأن باب الرئاسة المصرية للمؤتمر مفتوح أمام كل الوفود بهدف تحقيق الهدف المشترك للجميع المتمثل فى خروج مؤتمر شرم الشيخ بنتائج شاملة ومتوازنة تعزز من عمل المناخ الدولى.