رئيس جامعة القاهرة: إصدار العدد الـ 15 من مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - د. الخشت: العدد الجديد من المجلة يشهد مشاركة بحوث من قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية

د. الخشت: العدد يبحث خطاب ترامب في 6 يناير 2021 وهل هو خطاب للحض على الكراهية أم حرية التعبير

د. الخشت: دراسة الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا من خلال دراسة في السياسات الإقليمية

المجلة تم إدراجها في عدد من التصنيفات الدولية المهمة مثل دليل DOAJ و Cabells وProQuest وغيرها من التصنيفات الدولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار العدد الدولى الخامس عشر من مجلة الجامعة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور الخشت، إن مجلة الجامعة الدولية تعد واحدة من المجلات التي تم إصدارها في إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التى تهتم بالحل الابتكاري للمشكلات الملحة فى مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مجلة العلوم الإنسانية شهدت تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولي رغم حداثتها، حيث تم إصدارها في عام 2019 بالتعاون مع الناشر البريطانى، إلا أنها وفي وقت قصير نجحت أن تكون مقصد للباحثين الأجانب من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وبنجلاديش واليونان وغيرها للنشر بالمجلة التي تعد واحدة من أبرز المجلات المتخصصة الآن على الساحة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها.

وأكد الدكتور الخشت رئيس تحرير المجلة، أن العدد الجديد للمجلة شهد مشاركة باحثين من 4 قارات وهي أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مضيفا أن العدد الجديد يتضمن 7 بحوث علمية متخصصة بدلًا عن 4 أبحاث وذلك بعد تزايد وإقبال الباحثين على النشر العلمي بالمجلة مع مراعاة المعايير الدولية في قبول الأبحاث وأبرزها الابتكار والحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط، مشيرًا إلى أنه نظرًا للتميز الكبير في البحوث المنشورة بالمجلة تم إدراجها في عدد من التصنيفات الدولية الهامة مثل دليل DOAJ و Cabells وProQuest وغيرها من التصنيفات الدولية، فيما تسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة لإدراجها ضمن قاعدة بيانات سكوبس.

من جانبه أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير تحرير المجلة، إلى أن العدد الجديد يتضمن مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة حيث تناول البحث الافتتاحي لثلاثة باحثين من جامعات بنجلاديش دراسة عن عوامل الخطر المرتبطة بتغذية الأطفال لكل من الأطفال الذكور والإناث في بنجلاديش، كما ناقش البحث الثاني تأثيرات التغييرات في دور العائلة على أداء الموظف وهو بحث مقدم من أربعة باحثين من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وهي جامعات نيويورك وإنديانا وبورتلاند، والبحث الثالث وهو لثلاثة باحثين من مصر تناول موضوع المسؤولية الاجتماعية للجامعة والتحول إلى استراتيجية الابتكار الاجتماعي لاعتماد الجودة والميزة التنافسية المستدامة أثناء جائحة كورونا، أما البحث الرابع وهو لباحثة من جامعة طنطا ويتناول خطاب ترامب في 6 يناير 2021 وهل هو خطاب للحض على الكراهية أم حرية التعبير، والبحث الخامس تناول الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا من خلال دراسة في السياسات الإقليمية لباحث من جامعة القاهرة، أما البحث السادس وهو لباحث يوناني تناول موضوع اللاجئين وعلاقته بهشاشة الدولة، والبحث السابع والأخير لثلاثة باحثين من مصر ويتناول موضوع الاتجاهات العامة للشعب كمحدد هام من محددات انتشار الفساد الصغير.