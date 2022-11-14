”القوى العاملة”: دورات تدريبية بمطروح لتأهيل الشباب لسوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح،بشأن متابعة البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي ، وذلك فى إطار تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى الجديدة للعام 2022 – 2023 ، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب ملائمة لهم طبقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح ، فى تقريره للوزارة ، أنه تم تنفيذ 2 دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 33 متدربة ، ودورة تدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلي لـ 15 متدرب ، داخل مركز التدريب التابع للمديرية ، وتحت إشراف إدارة التدريب المهنى بالمديرية .

وأضاف مدير المديرية ، أن مركز التدريب المهنى جاهز لإستلام أوراق التقدم على التدريب على باقى الأقسام الموجودة داخل المركز ، وذلك على المهن التى يوفر التدريب عليها بمقر المركز او بإدارة التدريب المهنى بالمديرية ، ويحصل المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى على كل مهنة.