شكري يترأس جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة لمؤتمر المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - ترأس السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين ١٤ نوفمبر الجاري، جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة اللمؤتمر، تم خلالها استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة مؤتمر COP27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن رئيس المؤتمر أعرب خلال الجلسة عن التقدير لكافة الوفود لما تبذله من مساعي للوصول إلى التوافق المنشود حول مختلف بنود أجندة المؤتمر. كما أثنى الوزير شكرى على دور ممثلي منظمات المجتمع المدني في تشجيع وفود كافة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على رفع سقف طموحاتها فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه.

وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري استعرض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسارات مفاوضات المناخ خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء مشاوراتها مع مختلف الأطراف والمجموعات، موضحاً أهمية تعزيز المفاوضات الفنية من خلال توافقات سياسية، ومواصلة الرئاسة المصرية للمؤتمر عقد مشاورات مع كافة الأطراف، فضلاً عن اعتزامها عقد مشاورات وزارية إضافية بهدف الدفع بمسار المفاوضات قدماً.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً حرص رئيس المؤتمر على متابعة سير العملية التفاوضية خلال الأيام المقبلة، وأن باب الرئاسة المصرية للمؤتمر مفتوح أمام كافة الوفود بهدف تحقيق الهدف المشترك للجميع المتمثل في خروج مؤتمر شرم الشيخ بنتائج شاملة ومتوازنة تعزز من عمل المناخ الدولي.