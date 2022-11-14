شكرى: يجب إتخاذ إجراءات فاعلة نحو مواجهة التغير المناخى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 11:35 صباحاً - طالب وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مؤتمر COP27، بضرورة تنفيذ الالتزامات واتخاذ إجراءات فاعلة نحو التغير المناخي، قائلا:"لقد تم إنهاء العمل الخاص ببعض القضايا على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من الأعمال التي يتطلب القيام بها في الفترة المقبلة".

أضاف الوزير، في كلمة له بقمة المناخ COP 27 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة، أنه يجب الانتقال إلى مستويات أعلى من المساهمات الدولية، وتكون هناك مشاركات ومشاورات مع المجموعات المختلفة، لذلك سوف يكون العمل في الأيام المقبلة على ثلاثة مسارات، هي الاستمرار في المناقشات الفنية، والبنود الخاصة بالأجهزة الحاكمة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة من خلال القضايا المختلفة، للوصول إلى اتفاقات وسياسات، واستمرار المناقشات الرئاسية حول تغطية القرارات المتعلقة بكل القضايا التي تم طرحها في الجلسات الافتتاحية، وأن يكون هناك استشارات وزارية تركز على القضايا السياسية التي تبدأ من يوم الأربعاء.

وتابع وزير الخارجية: "فيما يتعلق بالعمل الفني، سوف تبدأ المشاورات حول عدد من البنوك بالشكل المعتاد، ومن خلال الجلسات العامة لقمة المناخ COP 27، وستكون المعلومات حول هذه المشاورات متاحة، ونتوقع لأغلب هذا العمل أن ينتهي بحلول يوم الأربعاء".

وأكمل: "فيما يتعلق بالتكيف، فقد طلبت الاستمرار في العمل فيما يتعلق بخطط التكيف الوطنية، وتسهيل المناقشات الخاصة بالتقرير الخاصة بلجنة التكيف، لدعم الهدف العالمي حول التكيف، أما فيما يتعلق بالخسارة والضرر، لقد طلبت الاستمرار في تسهيل الإجراءات الخاصة بشبكة سينتياجو حول الآليات الدولية في هذا الشأن".

فيما يتعلق بالمناقشات الرئاسية، أكد سامح شكري، أن المناقشات الرئاسية ومناقشات رؤساء الوفود، سوف تستكمل غدا لمناقشة القرارات، "أيضا هناك مناقشات رئاسية أخرى سوف تستمر، وهذا سنجده على الصفحة الخاصة بمؤتمر المناخ، وهناك مشاورات رسمية حول الأمور السياسية، وسوف نقدم المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا".

وأكمل: "سيجرى عمل تحديثات للاجتماعات وسوف يتم نشرها على صفحة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ونحن منفتحون على كل الأطراف لنضمن أن يكون هناك إنهاء لهذا المؤتمر في يوم الجمعة المقبل وأعتقد أن هناك بعض الموضوعات ستكون مفتوحة حتى يوم الأربعاء والخميس، وسنترك الوقت الكافي للإعدادات والوثائق والهدف المشترك لنا أن نصل لقرارات وخاتمات وأن تكون المقاربة مقبولة لكم جميعا".