القوى العاملة تنظم دورات تدريبية فى مطروح لتأهيل الشباب لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، بشأن متابعة البرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، فى إطار تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى الجديدة للعام 2022 – 2023، وتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب، وتوفير فرص تدريب ملائمة لهم طبقا لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات.





وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح -فى تقريره للوزارة- أنه جرى تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 33 متدربة، ودورة تدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلى لـ 15 متدربا، داخل مركز التدريب التابع للمديرية، وتحت إشراف إدارة التدريب المهنى بالمديرية. وقال إن مركز التدريب المهنى جاهز لاستلام أوراق التقدم على التدريب على باقى الأقسام الموجودة داخل المركز، وذلك على المهن التى يوفر التدريب عليها بمقر المركز أو بإدارة التدريب المهنى بالمديرية، ويحصل المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى على كل مهنة.

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