وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى البحر الأحمر   

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، فى مداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "معاهد IGI "، والكائن مقرها فى (فيلا رقم 32 ب – حى مبارك 7 – شمال الأحياء - مدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر)، وتدعى قبول طلاب شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، والأزهرية، وجميع الدبلومات الفنية والتجارية، وذلك بالأقسام الآتية: معهد التمريض – معهد السياحة والفنادق – معهد المحاسبة وإدارة الأعمال، دون التقيد بالمجموع أو سنة التخرج.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارا بغلق المنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ البحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة، بكافة محافظات الجمهورية، التى تدعى كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وقال المتحدث الرسمى، إنه صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، ونجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

ونوه المتحدث الرسمى بأن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأورد أنه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.