يصل لـ6 ساعات.. قطع المياه عن مناطق فى الجيزة اليوم

وأشارت المحافظة -فى بيان اليوم الإثنين- إلى أن الأمر يستلزم قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الثانية عشر ليلا اليوم الاثنين، حتى الساعة الثالثة صباحا.
وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداءا من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولا ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 اكتوبر "مدينة النجوم" عرضا).
ونوهت المحافظة، بأنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لقرى مركز ومدينة أطفيح ونظرا للحاجة لربط الخط الرئيسى قطر 560 مم المغذى لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بنى صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، يستلزم قطع المياه مساء يوم الجمعة المقبل، بعدد من القرى بمركز أطفيح، وحتى صباح يوم السبت المقبل، لمدة 6 ساعات.
ولفتت المحافظة، إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هى: قرى مركز ومدينة أطفيح التالية (الحلف الشرقى - منشاة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشاة سليمان).
وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
ونوه بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ، يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.
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