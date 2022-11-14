انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022: مغمم في كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غائم اليوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب جود الكثير من السحب جراء المخفض الجوي القادم من البحر المتوسط الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022: