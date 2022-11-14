انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 عن عدد مراكز بها وهي مدينة أشمون بقرية الفرعونية وقرية سمون وقرية الغنامية وبمدينة الباجور بقرىة اسطلها وقرية قلينى الكبرى وبمدينة بركة السبع بقرىة ششتا الحجر وقرية ميت فارس وقرية جنذور و بمدينة منوف عن قرىة جزئ وقرية قلتة وعن مدينة شبين الكوم بقرية مليج وبمدينة الشهداء بقرية دناصور وقرية كفر الشيخ وبمدينة قويسنا بقرىة مصطاى وقرية اشليم وقرية ميت برةوأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة الدورية لرفع الكفاءة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.