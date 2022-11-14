”القوى العاملة” :ندوة في ”فوسفات مصر” بالوادي الجديد للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:32 صباحاً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية تحت عنوان : "السلوكيات البيئية وأثرها على المناخ" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين ،وذلك بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة ..قال مدير المديرية احمد طليب في تصريحات اليوم الاثنين أن الندوة جرى تنظيمها بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،بتفعيل مبادرة "المناخ مسؤوليتي" التي تطلقها "الوزارة" في كافة المحافظات .

المبادرة التي شارك فيها عمال الشركة،تحت رعاية السيد اللواء ا. ح د.محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ،والسيدة حنان مجدى نائب السيد المحافظ ،جرى خلالها التوعية بأهمية توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى ،وأن تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية كل المنشأت الصناعية يرفع الانتاج ،ويحقق الإستقرار .