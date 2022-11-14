انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سؤال مفاجئ من عمرو أديب لهبة قطب: هو الزواج من فتاة أصغر مني يجدد الشباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء سؤال مفاجئ من الإعلامي عمرو أديب حول المقولة التي ترددت بشكل مستمر ودائم في الوقت الحالي، وهو “الراجل اللي يتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول؟ هل ده وهم ولا حقيقة؟”.

لقاء هبة قطب مع الإعلامي عمرو أديب