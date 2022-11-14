انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سؤال مفاجئ من عمرو أديب لهبة قطب: هو الزواج من فتاة أصغر مني يجدد الشباب والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جاء سؤال مفاجئ من الإعلامي عمرو أديب حول المقولة التي ترددت بشكل مستمر ودائم في الوقت الحالي، وهو “الراجل اللي يتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول؟ هل ده وهم ولا حقيقة؟”.
لقاء هبة قطب مع الإعلامي عمرو أديب
وحرصت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية على الرد على سؤال عمرو أديب، قائلاً “ده يتطلب منشطات جنسية ويدخل في أزمات قلبية والحقيقة أن الرجل يتوهم هذا حتى يعطي نفسه المبرر للزواج مرة أخرى، ولكن نفسيًا وجنسيًا لا تفرق مع الرجل”، شاهد الفيديو من هنا.
حديث هبة قطب عن العلاقات الجديدة قي حياة الإنسان
وأشارت هبة قطب أثناء لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “أن العلاقة الجديدة تعطي الإنسان طاقة جديدة ولكنها مؤقتًا، ولكن المقولة التي تردد ليست حقيقة، السيدات في هذا الزمان تبحثن عن حقهن من الرجل والمقياس في العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة في الزواج وليس خارج العلاقة الزوجية”.